Tennis, Ancarani e Rossi avanti a Meldola

Entra nel vivo il torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. Tabellone finale, primo turno: Alessandro Nanni (4.2)-Daniele Lusini (3.5) 6-2, 6-2, Samuele Visotti (3.5)-Cristian Crepaldi (4.2) 6-1, 6-1, Matteo Sirca (4.1)-Simone Di Cino (3.5) 7-5, 1-6, 10-5, Mirco Boschi (4.1)-Giacomo Balzani (3.5) 6-3, 6-3, Luca Franceschini (3.5)-Fabio Di Tante (4.1) 6-0, 6-1, Davide Sgarzi (3.5)-Loris Pasini (4.1) 6-3, 6-1, Nicola Vacca (3.5)-Cristiano Pinna (4.1) 6-4, 6-7 (0), 10-2, Federico Suzzi (3.5)-Pier Luigi Bertozzi (4.1) 3-6 e ritiro.
Secondo turno: Giovanni Zardi (4.1)-Giacomo Romagnoli (3.5) 6-0, 6-2, Maikol Baldassarri (3.4)-Davide Faoro (4.1) 6-3, 6-4, Andrea Ancarani (3.5)-Luca Baraghini (3.4) 6-3, 6-0, Matteo Rossi (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 6-1, 6-3.