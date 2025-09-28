Tennis, Amorico cede a Castelli in finale al Villa Mussolini

Si è concluso con la vittoria di Giorgio Castelli il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. In finale il giocatore portacolori del Club modenese del Playing As ha battuto Nicola Amorico (Ct Rimini) 6-4, 3-6, 10-6 dopo una vera battaglia.Quarti: Nicolò Pari (4.3)-Federico Magnani (4.1, n.1) 6-4, 6-3, Daniel Pellegrini (4.2)-Cristian Achilli (4.1, n.2) 6-2, 4-1 e ritiro, Giorgio Castelli (4.3)-Andrea Bonetti (4.1, n.6) 6-2, 6-2, Nicola Amorico (Nc)-Samuele Cardinali (4.3) 6-1, 6-2. Semifinali: Castelli-Pellegrini 6-3, 6-2, Amorico-Pari 6-3, 5-7, 10-8.