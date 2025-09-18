Tennis, Amadori vince a Cesenatico

Ha emesso il primo verdetto il torneo nazionale Under 10-12 al Paradiso di Cesenatico. Nell’Under 10 maschile successo di Tobias Amadori (Tennix Training Center) che ha battuto in finale Matteo Silvani (Ct Cesena) 6-2, 6-4. Quarti: Tobias Amadori-Manuel Vacca 6-0, 6-2, Riccardo Monti-Claudio Carauddo 7-6 (3), 6-4, Giacomo Alesio-Marco Boschetti 6-3, 2-6, 10-7, Matteo Silvani-Yahia Mahmoudi 6-4, 6-1. Semifinali: Amadori-Monti 6-1, 6-1, Silvani-Alesio 7-5, 6-0.Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Diego Gentile (Ten Sport Center) che ha battuto Matteo Campana con un doppio 6-2. Quarti: Gianmaria Mussoni (n.3)-Patrick Balc 6-2, 6-2, Tommaso Cavassi (n.2)-Riccardo Degli Angeli 6-3, 6-2.