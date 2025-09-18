Tennis, Amadio, Brolli, Baldinini e Fabbri in semifinale a Riccione

Avanzano sui campi del Tc Riccione le pre-qualificazioni di 4° femminili con destinazione finale il Master al Foro Italico. Nel singolare semifinali per Anita Amadio, Camilla Brolli, Valentina Baldinini e Roberta Fabbri. Quarti: Anita Amadio (4.1, n.3)-Francesca Stefanelli (4.3) 7-5, 6-3, Camilla Brolli (4.1, n.1)-Federica Bartolini (4.4) 5-7, 6-2, 11-9, Valentina Baldinini (4.4)-Claudia Crescentini (4.1) 6-4, 6-1, Roberta Fabbri (4.1, n.2)-Francesca Sistu (4.3) 6-2, 6-1.Da domani a domenica il Tc Riccione ospita il torneo Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 50 nel complesso i giocatori iscritti, di cui 28 solo a livello di Under 10.