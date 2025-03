La sammarinese Silvia Alletti sconfitta in finale nel torneo Open del Tc Mestre. La 2.5 biancazzurra, testa di serie n.3, ha battuto nel derby dei quarti la 2.6 Sandy Mamini, testa di serie n.6, 6-4, 6-2, mentre in semifinale si è imposta 6-2, 6-1 sulla 2.6 Vittoria Zorzi. In finale ottimo match per la sammarinese, ma non è bastato per superare Anna Costaperaria, n.1 del seeding, che si è imposta 3-6, 6-3, 6-3.