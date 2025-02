Tennis, Alletti-Rolli la finalissima dell’Open di San Marino

SAN MARINO. Al gran finale il torneo Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club (500 euro di montepremi). Protagoniste del match-clou, in programma domani alle 11 saranno la nazionale sammarinese Silvia Alletti, in gran spolvero sui campi di casa, e la riminese Diana Rolli (n.1). La prima a conquistare le semifinali è stata Diana Rolli, 2.5 portacolori della Coopesaro Tennis, che nel primo pomeriggio ha beneficiato del forfait della 2.5 Mia Chiantella. A seguire grande battaglia tra Silvia Alletti (San Marino Tennis Club), allieva del settore tecnico federale, ed un’altra giovane in continua crescita, la 2.5 ravennate Sara Aber (Ct Zavaglia), testa di serie n.2. Ha vinto la Alletti per 3-6, 6-2, 10-6.

Ottavi: Clara Sansoni (2.6)-Camilla Fabbri (2.6) 7-5, 6-1. Quarti: Silvia Alletti (2.5, n.3)-Sofia Regina (2.6) 6-1, 6-4, Sara Aber (2.5, n.2)-Sandy Mamini (2.6) 7-5, 7-6.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Samuele Gianni.