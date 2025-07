Tennis, alle 19,30 l’atto conclusivo a Pinarella

Gran finale per il torneo Open maschile del Ten Sport Center di Pinarella, il trofeo “Settenove Ristoro Marittimo” dotato di 500 euro di montepremi. Protagonisti del match-clou oggi alle 19.30 saranno il cervese Pietro Ricci (Ct Massa) e il riminese Luca Bartoli (Tc Viserba). Quarti: Pietro Ricci (2.5, n.1)-Dennis Ciprian Spircu (2.7, n.8) 6-1, 6-3, Luca Bartoli (2.6, n.6)-Jamal Urgese (2.5, n.3) 4-6, 7-5, 3-0 e ritiro. Semifinali anche per Nicola Tocci (2.8) e Carlo Paci (2.7), ma per il forfait dei loro avversari. Semifinali: Pietro Ricci-Carlo Paci 6-2, 6-4, Luca Bartoli-Nicola Tocci 6-2, 6-3.