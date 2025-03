Tennis, Alice Stella vince a Conselice

Da venerdì a domenica il Ct Conselice ha organizzato il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del trofeo “Agriturismo Massari”. Nel maschile si è imposto Alessandro Califano: il 2.7 del Tc Moneta 2021, testa di serie n.3, ha battuto in semifinale il 2.6 Paolo Schiavone 5-4, 4-2 e in finale con un secco 4-0, 4-2 il n.1 del seeding, il 2.5 Mattia Bandini (Tc Faenza) che nell’altra semifinale aveva battuto il 2.8 Davide Brunetti 4-2, 4-0. Nel femminile in finale la 2.7 Alessia Mazzoni (n.1), portacolori del Tc Borgo San Lorenzo, e la 2.8 Alice Stella (n.2), del Tc Imola che si è imposta 4-2. Semifinali: Mazzoni-Gioia Bassi (2.8) 4-1, 3-5, 10-7, Stella-Eliza Andra Deaconu (2.8, n.3) 5-3, 0-4, 10-8.