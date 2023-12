Tennis, Alex Fabbri vince il Master ai campionati provinciali

Alex Fabbri ha vinto il Master dei campionati provinciali che assegnavano i titoli regionali Over, manifestazione nella quale si registra la bella finale di Leonardo Bertozzi. Il 2.8 portacolori del Tc Bagnacavallo, testa di serie n.1, ha vinto il titolo Over 45 sui campi del Ct Castanaso battendo in semifinale il 3.2 Andrea Cariotenuto per 6-1, 6-3 ed in finale il 2.8 Maurizio Pierpaolo Moro (n.8) per 6-1, 6-0. Nel tabellone Over 55 bella finale per il 3.3 riminese Leonardo Bertozzi. Il portacolori del Ct Rimini ha battuto nei quarti il 3.2 Stefano Fiandri (n.3) per 6-3, 6-3, in semifinale il 3.3 Francesco Piovani per 7-5, 6-3, prima di cedere 7-5, 6-0 in finale al 3.1 Paolo Passerini (n.1). Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere regionale Gianni Pinotti.