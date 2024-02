Tennis, Alessandro Teodorani e Anna Foschini vincono il trofeo “Fiordiprimi” Under 12 al Ct Massa

MASSA LOMBARDA. Alessandro Teodorani e Anna Foschini sono i vincitori, a dire il vero un po’ a sorpresa, del trofeo “Fiordiprimi”, torneo nazionale Under 12 con la formula Rodeo weekend andato in scena da venerdì 9 a domenica 11 febbraio sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda, terzo appuntamento stagionale dedicato ai giovani dal sodalizio romagnolo (dopo quelli per le categorie Under 14 e Under 10).

Nella competizione maschile (34 iscritti) il promettente portacolori del club organizzatore (classe 2013) è infatti partito dal primo tabellone, quello per non classificati, qualificandosi per la sezione di 4ª categoria e da questa al tabellone finale, dove nei quarti ha sconfitto con un periodico 4-1 Noè Baldini, altro giocatore del Ct Massa Lombarda, in semifinale ha eliminato per 4-0 4-1 Lorenzo Orselli (3.5, Ct Zavaglia Ravenna), seconda testa di serie, per completare il suo percorso netto aggiudicandosi con il punteggio di 5-3 4-1 il derby con il compagno di squadra Robert Sebastian Cadar (4.4), a sua volta promosso dal secondo tabellone, approdato al match clou superando 4-0 4-1 Leonardo Satta (3.4, Ct Zavaglia Ravenna), primo favorito del seeding.

Copione analogo nella gara femminile (19 partecipanti), nella quale Anna Foschini (Ct Zavaglia) ha prima passato di slancio la sezione non classificate e ha proseguito la sua cavalcata a suon di “positivi” nel tabellone principale, rifilando un “cappotto” sia in semifinale alla toscana Lucrezia Lazzarini (4.2, Tc Prato), seconda testa di serie, che nell’atto conclusivo a Greta Bonaventura (Cacciari Imola), pure lei proveniente dalla sezione non classificate, che in semifinale ha sgambettato per 4-1 5-4(4) Sofia Bianchi (Tennis Villa Carpena), n.1 del tabellone.

Il torneo è stato diretto dal giudice arbitro Roberto Montesi (assistente Massimo Albertazzi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi) e le premiazioni sono state effettuate da Fulvio Campomori, dirigente del Ct Massa Lombarda.

Sui campi di via Fornace di Sopra le competizioni proseguiranno con un altro torneo Rodeo di 3ª categoria maschile e femminile, in calendario dall’1 al 3 marzo, seguito da un Rodeo di 4ª categoria maschile e femminile dall’8 al 10 marzo, entrambi “griffati” Oremplast.