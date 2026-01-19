Tennis, Alessandro Naso vince a Cesenatico

Il Tc Parckin “Circolino” di Cesenatico ha organizzato il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sul gradino più alto del podio sono saliti Alessandro Naso e Giulia Nobili. Nel maschile Naso (Ct Cesena) ha battuto in semifinale Francesco Mazzotti 4-2, 4-3 e in finale, nel derby del Ct Cesena, Andrea Monti 2-4, 4-3, 10-8 che nell’altra semifinale ha battuto 4-1, 4-2 il 3.2 Noah Cuppini.

Nel femminile successo di Giulia Nobili del Ct Castenaso dopo aver battuto in semifinale Cecilia Rondinelli 4-1, 4-1 e in finale Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) 4-1, 4-1 che nell’altra semifinale ha battuto 4-1, 4-2 Giulia D’Altri.