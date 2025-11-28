Tennis, Alessandra Mazzola in semifinale a Torellò

TORELLO’. Alessandra Mazzola è in semifinale nel torneo Itf Women’s Tour spagnolo di Torellò (15.000 dollari, hard outdoor). La riccionese si è imposta nei quarti replica sulla francese Lucie Pawlak, battuta 2-6, 6-2, 6-2. Ora la semifinale contro la lettone Diana Marcinkevica (n.8).

ANTALYA. Francesco Forti si ferma nei quarti nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (30.000 dollari, terra). Il cesenaticense si è arreso per 6-4, 6-3 con il n.1 del seeding, il bosniaco Andrej Nedic.

MONASTIR. Stop nei quarti per Lorenzo Rottoli nel torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir (15.000 dollari, hard outdoor). Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.4, ha subìto la sconfitta col turco Mert Naci Turker 4-6, 6-4, 6-3.

GALZIGNANO TERME. Rientro in campo con successo per Giacomo Morozzi che ha vinto il torneo di 3° categoria di Galzignano Terme. Per l’imolese del Tc Imola si trattava del primo torneo in sei anni. Morozzi, testa di serie n.3, ha battuto nei quarti Riccardo Bison 6-1, 6-1, in semifinale Leonardo Mazzola 6-1, 6-1 e in finale Antonio Giangregorio 6-0, 6-1.