Tennis, Albicini, Ruggeri e Foschi nei quarti al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni di 4° categoria, maschili e femminili. Singolare maschile, secondo turno turno: Filippo Ruggeri (Nc)-Danilo D’Altri (4.2) 6-1, 6-1, Riccardo Albicini (4.3)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-0, 6-3, Roberto Sanzani (4.2)-Pietro Reggiani (4.1) 6-3, 6-1, Alessandro Silvestroni (4.2)-Luca Amadori (4.3) 6-0, 6-1, Giuliano La Barba (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.5) 6-2, 6-1, Giulio Casadei (4.1)-Marco Samorè (4.2) 4-6, 7-5, 10-6, Luca Pistorio (4.4)-Giovanni Casadei (4.1, n.6) 6-2, 7-5, Alberto Ravaglioli (4.2)-Andrea Samorì (4.1) 6-3, 7-6, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Andrea Nardi (4.3) 6-1, 6-1.
Ottavi: Riccardo Albicini (4.3)-Matteo Barbieri (4.1, n.1) 6-7, 7-6, 10-8, Filippo Ruggeri (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.3) 6-4, 6-3, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Alberto Ravaglioli (4.2) 6-3, 6-3.
Nel doppio maschile al via otto coppie. Quarti: Casadei-Barbieri (n.1) b. Sardi-Ruggeri 6-4, 6-3, Di Tante-Rossi (n.3) b. Iudica-Bertaccini 6-2, 7-5, Gentile-Prugnoli (n.4) b. Fucci-Mariani 6-0, 6-1, Pistorio-La Barba b. Costanzo-Patrignani (n.2) 6-1, 6-0. Singolare femminile, secondo turno: Angela Russo (Nc)-Desiree Ciampa (4.3) 6-4, 7-5.