Tennis: al Villa Carpena una tre giorni con i migliori talenti regionali Under 11-12, al Ct Massa il “Fiordiprimi” per Under 14

Scatta domani al Tennis Villa Carpena una tre giorni dedicata ai migliori talenti del tennis giovanile regionale. Va in scena infatti sui campi del Club forlivese il torneo Under 11 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 73 gli iscritti nei quattro tabelloni in programma fino alle finali di domenica. Vediamo le teste di serie. Nell’Under 11 maschile sono 23 gli iscritti, nel femminile sono 10. Nell’Under 12 maschile, il tabellone più numeroso con 30 iscritti n.1 Leonardo Satta, n.2 Mattia Vincenzi, n.3 Lorenzo Orselli, n.4 Riccardo Briganti. Si parte con il tabellone Nc. Nel tabellone Under 12 femminile (10 al via) n.1 Ioana Bala, n.2 Sofia Bianchi, n.3 Caterina Cova, n.4 Sofia Muccinelli.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

Al via domani il torneo nazionale giovanile Under 14, maschile e femminile, il trofeo “Fiordiprimi” organizzato dal Circolo Tennis Massa Lombarda con la formula Rodeo. Sono 59 nel complesso i giocatori al via, di cui 40 nel maschile dove le teste di serie sono andate nell’ordine a Pietro Tombari, Domenico Di Stefano, Andrea Picariello e Gianmarco Braghittoni. Nel femminile teste di serie nell’ordine ad Eliza Andra Deaconu, Gioia Angeli ed Angelica Bonetti.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Nicola Gualanduzzi.