Tennis, al Villa Carpena fioriscono i talenti: su questi campi è sbocciato Musetti

La straordinaria popolarità del tennis, grazie alle imprese dei giocatori e delle giocatrici di vertice, trova un riscontro notevole a livello locale nel movimento generato, a tutti i livelli, dal Tennis Villa Carpena. Nel club forlivese si gioca e tanto, si può vedere il tennis stellare dei big (qui Lorenzo Musetti ha vinto due Challenger, nel 2020 e nel giugno 2022), ma anche quello delle più belle promesse del tennis giovanile e quello degli amatori. Il presidente dell’Asd Villa Carpena, Roberto Capparelli, è entusiasta: «Stiamo raccogliendo i frutti di una grande stagione del tennis italiano di vertice, le attività del circolo sono in grande progresso e ciò dipende dal lavoro organizzativo di questi anni, dai Challenger agli Itf passando per i tornei giovanili del Tennis Europe, ma sono anche il risultato delle vittorie di Jannik Sinner e degli altri giocatori italiani al vertice. Vittorie come quelle ottenute alle Atp Finals e in Coppa Davis hanno dato la spinta decisiva, ora ci stiamo organizzando per accogliere tutta la passione che si sta riversando su questo sport».

Pool di istruttori

Le dimensioni tecniche del Tennis Villa Carpena sono importanti: 10 professionisti tra maestri, istruttori e preparatori fisici, distribuiti tra scuola tennis e Academy. La scuola tennis è frequentata da 135 ragazzi dai 4 ai 14 anni, suddivisi in quattro gruppi di agonistica. La responsabile della scuola è la maestra Sara Pretolesi, affiancata dall’altra maestra Valentina Picchetti, dall’istruttrice di primo grado Nancy Rustignoli, dall’istruttore e preparatore fisico Luca Zanzi e dalla new entry Graziano Bosi. Discorso diverso per l’Academy, nata nel 2021, rivolta ai ragazzi che vogliono intraprendere la via del professionismo. Per seguire al meglio un gruppo che gira il mondo 365 giorni l’anno, dal 1° settembre si è unito al gruppo il maestro Federico Malanca, proveniente dall’Accademia Piatti Center.

C’è anche l’Accademia

L’Accademia Villa Carpena è diretta dal maestro e direttore sportivo Alberto Casadei e lo staff comprende il maestro Giovanni Pacchioni, l’istruttore di secondo grado e prossimo maestro Filippo Zanetti e il preparatore fisico Luca Rafelli.

Roberto Capparelli racconta come si stia modificando, sotto l’urto della popolarità, il tennis al Carpena: «Faccio solo un esempio. Stiamo facendo il torneo sociale che quest’anno ha avuto il record di iscritti, sia nel maschile che nel femminile, più di 80 al via. Un plauso va al coordinatore Pietro Pezzi che ha seguito da vicino il torneo».

Ma si guarda avanti, si deve governare il fenomeno: «Ci stiamo organizzando per creare eventi mirati al coinvolgimento dei ragazzi della scuola tennis e dell’Accademia con gli amatori, un mix tra l’agonismo e il livello amatoriale che possa riguardare anche le famiglie. Si stanno avvicinando al tennis tanti ragazzi, alla scuola tennis ne abbiamo già 135, ma di settimana in settimana altri mostrano interesse e contiamo di arrivare a 150 a inizio 2024. La nostra filosofia è quella di privilegiare la qualità, non affolliamo troppo i campi di allievi con un maestro. Avremmo potuto prendere qualche allievo in più, però puntiamo su un’offerta didattica di qualità, con il coinvolgimento di famiglie e genitori».

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: 5 ragazzi in nazionale giovanile, massimo dei voti per l’organizzazione dell’Itf Men’s Future di quest’anno, un titolo italiano con la Under 16, un magnifico torneo Tennis Europe intitolato alla memoria di Gaio Camporesi, senza contare le prove ai vertici di Lorenzo Angelini e Carlo Alberto Caniato che quest’anno ha conquistato il primo punto Atp e ha giocato i tornei Juniores di Wimbledon e Us Open. Non solo: «Ormai siamo referenti della Federazione per l’attività formativa e abbiamo organizzato al Villa Romiti l’ultimo corso di formazione per i tecnici dell’area Centro-Nord”.