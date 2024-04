Tennis, al Villa Carpena avanzano Bondi, Ranieri, Portesani, Rondinelli e Stella

Macina risultati sui campi del Tennis Villa Carpena un grande appuntamento agonistico. Si tratta delle Prequalificazioni femminili agli Internazionali Bnl d’Italia che terranno banco fino al 20 aprile. Una manifestazione dotata nel complesso di 10.000 euro di montepremi che in realtà ne comprende quattro, il tabellone principale femminile che vede al via ben 138 giocatrici, il doppio con 21 coppie, il 4° femminile con 10 giocatrici al via ed il doppio di 4° con sette coppie.

Nel torneo principale avanzano Carolina Bondi (Tc Ippodromo), Maria Vittoria Ranieri, Aurora Portesani, allieva della Galimberti Tennis Academy, Ilaria Rondinelli (Ct Argenta) ed Alice Stella (Tc Imola).

Open femminile, 3° turno: Carolina Bondi (3.3)-Silvia Tartari (3.4) 1-6, 6-2, 10-6, Anita Sassoli (3.1)-Corinne Cornaz (3.1, n.8) 6-2, 6-7 (4), 10-3, Maria Vittoria Ranieri (3.1)-Emma Chiesi (3.1) 6-4, 6-1, Gaia Arada (3.2)-Federica Matteucci (3.4) 7-6 (3), 6-2, Chiara Cavicchioli (3.2)-Emma Baldassari (3.3) 6-2, 6-0, Aurora Portesani (3.2)-Matilde Greco (3.4) 6-4, 6-4, Ilaria Rondinelli (3.1)-Ludovica Serenelli (3.1) 6-2, 6-3, Alice Stella (3.2)-Giulia Turchi (3.5) 6-2, 6-4.

Nel tabellone a conclusione di 4° teste di serie nell’ordine alle 4.1 Aurora Baldassarri, Federica Luppi, Victoria Genitoni ed Arianna Rosi.

1° turno: Giada Cassi (4.1)-Chiara Sbrighi (4.1) 7-6 (3), 7-6 (6). Quarti: Arianna Rosi (4.1, n.4)-Barbara Boiocchi (4.1) 4-6, 6-1, 10-7, Asja Lucchini (4.1)-Victoria Genitoni (4.1, n.3) 6-4, 6-3.

Nel doppio di 4° n.1 Tossani-Salino, n.2 Corradini-Zini, n.3 Mezzetti-Nobili. Il giudice di gara è Catia Spotti, direttore di gara Alberto Casadei.