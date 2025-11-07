Tennis: al via oggi il Rodeo di San Martino al Tc Riccione, Matteini, Pfister, Battistini, Monti e Rosti negli ottavi al Terza del Ten Sport Center

RICCIONE. Da oggi a domenica il Tennis Club Riccione organizza il Rodeo di San Martino, singolare maschile riservato ai 3° categoria. I primi match sono in programma oggi a partire dalle 19.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Simone Lusini e vede al via ben 63 giocatori. Le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 3.1 Vincenzo Coppi, Pietro Spezi, Filippo Ganzerli, Francesco Muratori, Riccardo Verucchi, Iangabriel Ferrara, Luca Morosini e Matteo Burani.

CERVIA. Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile.

Nel maschile conquistano gli ottavi di finale Pietro Matteini, Jeremiah Tiger Pfister, Luca Battistini, Alessandro Monti e Matteo Rosti.

3° turno: Leonardo Tana (3.3)-Ian Catallo (3.3) 6-0, 2-6, 10-6, Riccardo Greci (3.4)-Mattia Vincenzi (3.3) 6-3, 6-1, Nicola Ravera (3.3)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-6, 7-5, Alessandro Cavalieri (3.3)-Guido Giugliano (3.3) 6-2, 6-0.

4° turno: Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Marco Faoro (3.3) 6-0, 2-6, 10-8, Luca Battistini (3.2, n.8)-Andrea Covezzi (3.3) 6-4, 6-4, Alessandro Monti (3.3)-Andrea Scazzieri (3.3) 2-6, 6-3, 11-9, Matteo Rosti (3.2, n.7)-Lucio Argentieri (3.3) 7-6, 6-3, Pietro Matteini (3.4)-Andrea Severi (3.2) 6-4, 5-7, 12-10.

Ottavi per Edoardo Belletti (3.3) e Marco Cola (3.2).

Nel torneo femminile semifinali per Lucrezia Cavalieri, portacolori del Ct Massa.

Tabellone finale, 3° turno: Irene Carpani (3.4)-Lucia Barbieri (4.1) 6-3, 7-6, Paola Israelachvili (3.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-3, 6-2, Giulia Nobili (3.3)-Giuliana Brunetti (3.4) 6-1, 6-2.

4° turno: Sara Guermandi (3.2)-Angelica Bonetti (3.2, n.3) 7-5, 6-4.

Quarti: Lucrezia Cavalieri (3.2)-Camilla Mazzola (3.2, n.4) 7-5, 6-3.

Il torneo, diretto dalla giudice di gara Nicoletta Pignato, terrà banco fino a domenica.

Intanto da venerdì a domenica si gioca, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo nazionale giovanile Under 10-12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Al via 75 giocatori suddivisi nei quattro tabelloni in programma. Sono 32 i giocatori al via nell’Under 10, sia nel femminile che nel maschile prima fase riservata alle Under 9 (nel femminile fase a gironi). Nell’Under 12 femminile le giocatrici da battere sono nell’ordine Noemi Caligari e Greta Bonaventura, nel maschile (29 al via) si parte con la sezione intermedia nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Francesco Facondini, Alessandro Guidotti, Luca Marian Stancurel, i big del tabellone finale sono nell’ordine Tommaso Cavassi, Lorenzo Marcuz e Diego Barchi.