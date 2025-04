Tennis: al via l’Open del Tc Riccione, macinano risultati il Memorial Borghetti al Ct Cervia e il Trofeo “M2” al Forum

RICCIONE. Scatta oggi il classico torneo nazionale Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Riccione. Si tratta del torneo nazionale Open di Primavera dotato nel complesso di 3.500 euro di montepremi, che vede al via tanti giocatori di assoluto valore, da seguire con interesse fino al 21 aprile, giorno dedicato alle finali.

Il torneo maschile propone ai nastri di partenza 85 giocatori, i big sono sicuramente i 2.1 Leonardo Primucci, Stefano Baldoni e Federico Lamberto Campana, a seguire i 2.2 Filippo Alberti, Filippo Mazzola e Daniele Pasini, da seguire anche i 2.3 Daniele Bracciali, ex davisman, Edoardo Betti e Leonardo Angeloni. Tra i giocatori romagnoli vanno segnalati i 2.4 Samuel Zannoni, Riccardo Pasi, Enrico Baldisserri, Francesco Giorgetti e Jacopo Fiorini, oltre ai 2.5 Nicola Ravaioli ed il riccionese Jacopo Antonelli. Si parte con il primo tabellone riservato ai 3° categoria che vede queste teste di serie, nell’ordine i 3.1 Alessandro Alquati, Luca Butti, Luca Grandi, Pietro Spezi, Luca Marco Casanova, Francesco Berluti, Edoardo Pozzi, Daniele Longo, Alex Ravaglia, Jacopo Liverani, Riccardo Muratori, Alessandro Pesaresi, Pietro Rinaldini e Federico Strocchi. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 2.1 Baldoni, Campana e Primucci, a seguire ai 2.2 Alberti, Mazzola e Pasini, poi ai 2.3 Bracciali, Angeloni e Betti ed ai 2.4 Fiorini, Zannoni, Pasi, Baldisserri, Genovese e Giorgetti.

Altrettanto di qualità è il torneo femminile che vede al via 50 giocatrici, quelle con ranking migliore sono la 2.1 Anastasia Grymalska, la 2.2 Anne Schaefer e la 2.4 Francesca De Matteo. Tra le locali da seguire le giovani 2.5 Sara Aber, Diana Rolli e Silvia Alletti e le 2.6 Giulia Tozzola, Sandy Mamini, Camilla Fabbri, Sofia Regina e Gaia Donati. Si parte con il tabellone di 3° che vede nel ruolo di favorite nell’ordine le 3.1 Aurora Fabbri e Gioia Angeli, le 3.2 Rachele Franchini, Jessica Barbieri e Martina Ruggeri.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.

CERVIA. Macina risultati il memorial “Mario Borghetti”, il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Cervia.

Nel maschile disco verde nel tabellone di 4° categoria per Riccardo Fantini (Tc Ippodromo), Federico Camporesi (Forum Tennis Forlì), Massimo Bartoli (Ct Cesena), già al 4° turno Lorenzo Pistocchi (Tc Parckin Cesenatico), nel femminile parte bene Daniela Benedettini (Polisportiva 2000 Cervia).

1° turno tabellone di 4°: Luca Vincenzi (Nc)-Andrea Ceroni (4.6) 6-4, 6-1, Matteo Camerani (4.5)-Luigi Turroni (Nc) 3-6, 6-1, 7-5, Claudio Santoni (4.5)-Daniele Mingucci (Nc) 6-2, 7-6.

2° turno: Matteo Borghetti (4.3)-Riccardo Silvi (4.3) 6-2, 6-4, Riccardo Fantini (Nc)-Gianni Mengozzi (4.4) 7-5, 6-3, Federico Camporesi (4.4)-Gianluca Strada (Nc) 7-6, 6-3, Massimo Bartoli (4.4)-Gabriele Iudica (4.5) 6-0, 6-0, Andrea Giuliani (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 7-6, 6-7, 10-8, Salvatore Munciguerra (4.4)-Matteo Meroni (4.6) 6-1, 6-2, Giulio Casadei (Nc)-Alessandro Donati (4.4) 3-6, 7-5, 10-6.

3° turno: Lorenzo Pistocchi (4.3)-Ivan Tappi (4.2) 7-5, 6-1.

Nel femminile le giocatrici con classifica migliore sono la 3.1 Valentina Benini e le 3.2 Rachele Franchini, Diamante Campana e Federica Matteucci. Sorteggiato il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Emma Ceccarelli, Lucrezia Vanni, Elena Tarini e Stefania Ciucci.

2° turno: Daniela Benedettini (4.4)-Anna Lisa Armenise (4.4) 6-0, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

FORLI’. Avanza il torneo nazionale Veterani Over 45, 55 e 65 maschile organizzato dal Forum Tennis Forlì, tappa del circuito regionale. Si tratta del trofeo “Centro Dentale M2” che terrà banco fino al 16 aprile. Quarti per Stavros Papageorgiou, Stefano Monti e Gaddo Camporesi nell’Over 45, ottavi per Andrea Stoppa (Tennis Villa Carpena) nell’Over 55.

Over 45 ottavi: Stavros Papageorgiou (3.5)-Cristian Grossi (4.6) 6-1, 6-1, Stefano Monti (4.1)-Fabrizio Mariani (3.5) 7-5, 6-4. Quarti anche per Gaddo Camporesi.

Nel tabellone Over 55, 5° turno: Gaddo Camporesi (4.2)-Gianluca Pagliuca (4.1) 3-6, 6-2, 10-8, Giuseppe Falconi (4.1)-Massimiliano Filippini (4.1) 6-4, 4-6, 11-9, Biagio Maltese (4.1)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-4, 5-7, 10-8, Paolo Pianesani (4.1)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-2, 6-1, Andrea Stoppa (4.1)-Stefano Marcheselli (4.3) 2-0 e ritiro.

Nell’Over 65 3° turno: Luigi Angelo Bertaccini (4.2)-Andrea Ancona (4.3) 1-1 e ritiro. Ottavi: Massimo Guermandi (4.1)-Flavio Baccolini (4.6) 6-2, 6-2. Quarti: Franco Torreggiani (4.1)-Antonio Ajuti (4.1) 3-6, 4-1 e ritiro, semifinali anche per Stefano Mambelli (4.1).