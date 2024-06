Tennis: al via l’Emilia Romagna Junior Tour del Tc Viserba, alle battute finali quello del Tc Faenza

VISERBA. Da oggi va in scena sui campi del Tennis Club Viserba un grande appuntamento giovanile, una tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso sono 139 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di questo 25 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Ioana Bala, n.2 Virginia Arduini, n.3 Petra Salvi, n.4 Anita Amadio. Nell’Under 12 maschile si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leo Mazzarini, Francesco Zanzini, Alessandro Marcolini, Riccardo Piraccini e Giacomo Balzani. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine a Filippo Terenzi, Riccardo Briganti, Mattia Vincenzi e Noè Baldini.

Primo tabellone, 1° turno: Diego Barchi-Francesco Falzoni 6-2, 6-1. 2° turno: Nicolò Orazi-Raffaele Palma 5-7, 7-6, 10-6, Cesare Manieri-Lorenzo Bonantini 6-1, 6-0, Erik Zani-Leone Lazzara 6-4, 6-4.

Nell’Under 14 maschile (43 iscritti) primo tabellone con queste teste di serie, nell’ordine Leonardo Tana, Nicolò Brugioni, Achille Mari, Elia Sabatini, Massimo Marcolini, Alex Andrea Ravara, Tommaso Mandelli e Gabriele Quaresima.

2° turno: Adam Aluigi El Attar-Federico Sanchi 6-1, 6-1.

I big del tabellone principale sono sicuramente il 3.2 Pietro Tombari, Lorenzo Vito Farinato, Mattia Pettenati ed i 3.4 Ian Catallo, Michele Tonti, Jacopo Andruccioli e Federico Attanasio. Nel torneo Under 14 femminile primo tabellone con queste teste di serie: n.1 Sveva Penna, Viola Cuppini, Ginevra Baldazzi e Vittoria Muratori. Nel tabellone principale n.1 Gioia Angeli, n.2 Lisa Pierini, n.3 Bianca Solazzi, n.4 Lucrezia Cavalieri.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.

FAENZA. Alle battute finali sui campi del Tennis Club Faenza una bella tappa del circuito giovanile Emilia Romagna Junior Tour riservata alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili.

Nell’Under 10 femminile quarti: Lucia Tarlazzi-Emma Curcio 6-0, 6-1, Ada Milocco-Noemi Gallina 6-0, 6-1, Giorgia Rombi-Carlotta Cova 6-2, 6-2.

Nell’Under 10 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza).

Under 10 maschile, quarti: Denny Bentini-Alessandro Pinto 7-6, 7-5, Stefano Scotto Di Gregorio-Lorenzo Verratti 6-1, 6-1, Pietro Allegra-Lorenzo Xella 2-6, 6-2, 10-4, Tommaso Cavassi-Ludovico Tura 6-0, 6-2. Semifinali: Cavassi-Bentini 6-0, 6-3, Scotto Di Gregorio-Allegra 6-1, 6-2.

Nell’Under 12 maschile, 3° turno: Lorenzo Kapros-Tommaso Monti 3-6, 6-1, 10-6. Ottavi: Tommaso Pilati-Lorenzo Orselli 6-4, 6-2, Alessandro Teodorani-Federico Montuschi 6-3, 6-0. Quarti: Edoardo Catalano-Davide Puddu 6-2, 6-4, Cesare Biondi (n.3)-Lorenzo Zanardi 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 femminile la finale è tra Caterina Cova e Sofia Muccinelli, derby del Tc Faenza

Nell’Under 14 femminile quarti: Margherita Buriani-Lucrezia Vanni 7-5, 6-2. Semifinale: Angie Bentini (n.2)-Miriam Samorì 6-1, 6-4.

Nel maschile quarti: Marco Menichetti (n.4)-Alessandro Casanova 7-6, 6-2, Frederick Cortesi-Ian Catallo 6-3, 1-6, 10-7.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.