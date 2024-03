Tennis, al via il trofeo “Oremplast” del Ct Massa e i “Road to Foro” al Tc Faenza e al Villa Carpena

MASSA LOMBARDA. Da venerdì a domenica il Circolo Tennis Massa Lombarda ospita il torneo nazionale di 4°, maschile e femminile, con la formula Rodeo, il trofeo “Oremplast”. Nel complesso sono 55 i giocatori al via, di questi 41 nel maschile dove si parte con la prima sezione dedicata agli Nc. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Casadei, Paolo Duranti, Fabrizio Pucci, Federico Berti e Sergio Antonio Geminiani. Nel femminile teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Sofia Canella e Kejsi Tola.

Il giudice di gara è Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi.

FAENZA. Scatta domani al Tennis Club Faenza la tappa provinciale ravennate del Road to Foro di 4° categoria, maschile e femminile. Nel complesso al momento sono 48 i giocatori al via nel singolare ed undici le coppie. Nel singolare maschile si parte con una prima sezione Nc, poi il tabellone finale che vede come teste di serie nell’ordine i 4.1 Luca Continelli, Antonio Luciani, Gian Luca Biancoli e Andrea Rustichelli, Raffaele Mazzoli e Luigi Angelo Bertaccini. Nel doppio maschile queste le teste di serie, nell’ordine Casadei-Mari e Montefiori-Catallo.

Il giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi.

FORLI’. Il Road to Foro per la 4° categoria, maschile e femminile, fa tappa da domani al Tennis Villa Carpena fino al 24 marzo. In programma quattro tabelloni, i singolari maschile e femminile ed i due doppi.

Nel maschile di 4° sono ben 106 i giocatori iscritti, con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Filippo Minotti, Andrea Pacchioni, Roberto Sanzani, Samuele Bizzarri, Luca Di Giovanni, Daniele Friguglietti, Davide Ceccarelli, Fabrizio Romagnoli, Giovanni Casadei, Tommaso Lombardi e Loris Pasini ed i 4.2 Marco Vittori, Matteo Rossi, Riccardo Fusconi, Davide Sgarzi e Michele Rossi. Nel doppio maschile al via 20 coppie, nell’ordine delle teste di serie Terranova-Tavani, Pieri-Caminati, Pacchioni-Sgarzi, Gaudenzi-Bizzarri, Rossi-Urbini, Luca e Simone Sanzani, Prati-Fusconi, Giacomo e Fabrizio Romagnoli.

Nel singolare femminile (10 iscritte) n.1 Emma Ceccarelli, n.2 Chiara Sbrighi, nel doppio femminile n.1 Bagnolini-Brighi.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.