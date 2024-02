Tennis, al via il trofeo “Fiordiprimi” Under 12 del Ct Massa e il Terza del Parckin

Il Circolo Tennis Massa Lombarda ospita, da oggi a domenica, il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, il trofeo “Fiordiprimi”. Sono 53 i giocatori al via nel complesso. Assegnate le teste di serie. Nel maschile (34) al via, si parte con la sezione Nc, poi quella di 4° che vede nell’ordine queste teste di serie: n.1 Robert Sebastian Cadar, Christian Curti e Diego Felloni. Nel tabellone finale n.1 Leonardo Satta, n.2 Lorenzo Orselli. Nel femminile (19 iscritte) prima sezione Nc, nel tabellone finale n.1 Sofia Bianchi, n.2 Lucrezia Lazzarini.

CESENATICO. Ai nastri di partenza, sabato, il nuovo torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. Notevole il dato delle iscrizioni, basti pensare che sono ben 147 i giocatori che hanno dato la loro adesione nel maschile, mentre sono 31 nel femminile. Comunque nel maschile il taglio è stato fatto a 70 per rendere più gestibile la manifestazione.

Nel torneo maschile le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Federico Baldinini, Gian Marco Ricci, Beniamino Savini, Lorenzo Galuppi, Diego Orlando, Edoardo Pozzi, Enea Vinetti, Leone Spadoni, Francesco Mandelli, Enea Castelvetro, Andrea Zanuccoli, Mattia Benedetti, Andrea Valli, Pierre Rael Mayele e Tommaso Servadei, a seguire i 3.2 Gabriele Sgroi e Matteo Peppucci.

Nel femminile guidano le fila le 3.1 Alice Gozzi ed Ilaria Rondinelli, a seguire le 3.2 Valentina Benini e Valentina Giulianini. Si parte con il tabellone di 4° dove le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Emma Ceccarelli ed alla 4.2 Sabina Raschini.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini.