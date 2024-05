Tennis: al via il torneo di Primavera del Cicconetti, avanza l’Under 16 del Ten Pinarella

RIMINI. Parte la nuova stagione organizzativa del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini con il classico torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, di Primavera. Sono ben 126 i giocatori al via in questa classica di apertura, con tutte le giovani promesse del tennis locale in campo. Gli Under 10 nel complesso sono 16. Nell’Under 12 femminile le giocatrici con miglior classifica sono nell’ordine la 3.4 Rachele Franchini e le 3.5 Ioana Bala e Rebecca Sparaciari. Nell’Under 12 maschile guidano le fila i 4.2 Leo Mazzarini e Francesco Zanzini, a seguire il 4.3 Riccardo Piraccini.

Nell’Under 14 femminile (18 iscritte) si parte con la sezione di 4° categoria dove le teste di serie sono andate nell’ordine ad Anna Parmeggiani e Giorgia Muratori. Nel tabellone finale questo è il seeding, nell’ordine Serena Pellandra, Gioia Angeli, Ayya Zeid Al Kilani e Sofia Foggia. Nell’Under 14 maschile sono ben 33 i giocatori al via. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Leonardo Tana, Nicolò Brugioni e Nicolò Della Chiara, poi il tabellone finale guidato da Jacopo Andruccioli seguito da Nicolas Conti, Matteo Rosti e Federico Attanasio. Infine l’Under 16 maschile con una prima sezione guidata da Matteo Berardi, Alessandro Giannini ed Alessandro Ciacci, nel main-draw n.1 Francesco Pazzaglini, n.2 Luca Lorenzi.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CERVIA. Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo Under 16, maschile e femminile, con 34 iscritti. Dalla sezione intermedia approdano al tabellone principale Tommaso Venturini (Ct Bologna) ed Alex Vincenzi (Ten Sport Center).

Seconda sezione, turno di qualificazione: Tommaso Venturini-Tommaso Alberti 5-7, 7-6 (4), 10-7, Alex Vincenzi (n.1)-Federico Berti 6-4, 7-5.

Nel tabellone finale n.1 Dario Zamagna, n.2 Federico Baldinini, n.3 Enea Vinetti.