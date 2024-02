Tennis, al via gli ottavi di finale del trofeo “Quattrocchi”

Al via domenica (dalle 14.30) con la disputa degli ottavi nel tabellone ad eliminazione diretta, la seconda fase del trofeo regionale “Marina Quattrocchi” riservato alla giocatrici con classifica massima 3.5. Vediamo come sono andate le cose nell’ultima giornata della fase a gironi. Nel 5° girone passa il Ct Massa che ha battuto in casa 2-1 il Ct Anzola: Maria Vittoria Ranieri-Giulia Turchi 7-6 (3), 6-1, Maria Luce Ossani-Giulia Donati 2-6, 6-1, 10-8, Turchi-Ghelli b. Ossani-Ranieri 7-5, 7-5. Nell’altro match Ct Casalboni-Ct Bologna 1-2. Nel 6° girone passano Tc Faenza e Tc Ippodromo Cesena. Nella terza giornata Tc Faenza-Tc Ippodromo 3-0: Sofia Regina-Beatrice Proli 6-2, 6-4, Matilde Greco-Claudia Rosetti 6-3, 6-3, Lanzoni-Greco b. Rosetti-Proli 6-4, 6-2. Ct Rimini-Tc Viserba B 2-1: Viola Amati-Matilde Morri 7-5, 3-6, 10-8, Isotta Mancini-Marta Bertozzi 6-1, 6-3, Morri-Mancini b. Amati-Bertozzi 6-0, 6-3. Nel 7° girone passano Tc Viserba A e Tc Valmarecchia. Nella terza giornata: Ct Cesena-Tc Valmarecchia 2-1: Elisabetta Zoffoli-Mia Ciacci 6-2, 6-2, Alice Amadori-Giulia Buscarini 6-2, 4-6, 10-6, Buscarini-Lopatina b. Crociati-Molari 6-4, 6-3.