Tennis, al via domenica la fase a gironi di “Quattrocchi” e “Palmieri”

Al via domenica (dalle 14.30) la prima fase a gironi del trofeo regionale “Marina Quattrocchi”, riservato alle giocatrici con classifica massima 3.1. Diverse le formazioni romagnole al via. Due squadre, Ct Massa (Maria Vittoria Ranieri 3.1, Maria Luce Ossani 3.3) e Ct Casalboni (Elisa Gugnali 3.1, Alice Rossi 3.2, Aurora Lombardi 3.2), sono impegnate nel 5° girone. Prima giornata: Ct Casalboni-Ct Massa. Tutto romagnolo il 6° girone con Tc Faenza (Sofia Regina 3.1 ed Emma Lanzoni 3.1), Tc Ippodromo Cesena (Giulia Bancale 3.1, Romina Panzavolta 3.2, Beatrice Proli 3.3 e Carolina Bondi 3.3), Ct Rimini (Caterina Pruccoli 3.3, Matilde Morri 3.3 e Veronica Vandi 3.3) e Tc Viserba B (Sofia Baldani 3.3, Viola Amati 3.4 e Marta Bertozzi 3.5). Prima giornata: Tc Faenza-Ct Rimini e Tc Ippodromo-Tc Viserba B. Nel 7° girone si sfideranno Ct Cesena (Elisabetta Zoffoli 3.3 ed Alice Amadori 3.5), Tc Valmarecchia (Anastasiya Lopatina 3.4, Mia Ciacci 3.4) e Tc Viserba A (Maria Bianca Bovara 3.2, Jessica Barbieri 3.4 e Sara Zaccaria 3.5). Domenica la prima giornata: Tc Viserba A-Ct Cesena.

RIMINI. Scatta domenica (dalle 9) la prima delle tre giornate dedicate alla fase a gironi del trofeo “Giovannino Palmieri”, il torneo regionale a squadre maschile limitato ai giocatori con classifica massima 2.6. Diverse le formazioni locali al via. Nel 9° girone il Ct Casatorre (Mattia Barbarino 2.7, Jacopo Gamberini 3.1, Leonardo Pieracci 3.1, Matteo Fioretto 3.3) fa il suo esordio sui campi del Country Club Villanova. Nel 10° girone in campo Ct Cervia (Paolo Pambianco 2.8, Manuel Schuett 2.8, Giovanni Farolfi 2.8, Enea Castelvetro 3.1), Ct Massa Lombarda (Pietro Ricci 2.6, Marco Giovagnoli 3.2, Matteo Versari 3.3, Jacopo Liverani 3.4) e Tc Faenza (Edoardo Pompei 2.6, Leonardo Fabbri 2.7, Romeo Falconi 2.8, Tommaso Servadei 3.1). Prima giornata: Tc Faenza-Virtus Bologna e Ct Massa-Ct Cervia. Quattro squadre romagnole nell’11° girone: Tc Ippodromo Cesena A (Mattia Barducci 2.7, Alessandro Galassi 2.8, Alessandro Rondinelli 3.1, Beniamino Savini 3.1), Polisportiva 2000 Cervia (Pietro Briganti 2.7, Andrea Valli 3.1, Andrea Zanuccoli 3.1, Lorenzo Valdinoci 3.3), Ct Cicconetti (Filippo Maestri 3.1, Massimiliano Zamagni 3.2, Massimiliano Agnello 3.2, Matteo Peppucci 3.2) e Tc Valmarecchia (Mattia Muraccini 2.8, Enea Carlotti 3.2, Edoardo Pagnoni 3.2, Leonardo Bartoletti 3.3). Prima giornata: Tc Ippodromo Cesena A-Ct Cicconetti e Polisportiva 2000 Cervia-Tc Valmarecchia. Nel 12° girone scenderanno in campo Tc Viserba A (Francesco Giorgetti 2.6, Luca Bartoli 2.6, Samuel Zannoni 2.6, Alessandro Canini 2.6), Ten Sport Center (Dario Zamagna 2.8, Federico Baldinini 3.1, Filippo Parra 3.1, Enea Vinetti 3.1), Russi Sporting Center (Riccardo Cicinelli 3.1, Giacomo Gordini 3.4, Andrea Melandri 3.4, Riccardo Banzola 3.5) e Tennis Club Ippodromo Cesena B (Luca Ruggeri 3.2, Michael Francia 3.3, Davide Magnani 3.3, Alex Balducci 3.4, Mattia Battistini 3.4). Prima giornata: Tc Viserba A-Russi Sporting Club, Ten Sport Center-Tc Ippodromo Cesena B. Nel 13° girone Ct Cerri Cattolica (Francesco Mandelli 3.1, Pietro Spezi 3.2, Paolo Bologna 3.2 e Federico Calbini 3.5), Ct Rimini (Luca Padovani 3.1, Lorenzo Bonori 3.2, Pietro Rinaldini 3.2, Riccardo Muratori 3.2), Ct Cesena (Andrea Rondoni 2.6, Marco Giangrandi 2.7, Simone Piraccini 2.8, Giacomo Mazzotti 3.1) e Tc Viserba B (William Di Marco 3.2, Alessandro Cortesi 3.3, Pietro Corbelli 3.4, Gioele Marconi 3.5). Prima giornata: Ct Cerri-Ct Cesena, Ct Rimini-Tc Viserba B.