Tennis, al via domani il “Golfetta Open del Centenario” al Ct Rimini

RIMINI. Scatta domani il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, una classica del calendario nazionale. Si tratta del trofeo “Golfetta Open del Centenario”, il torneo dotato di 3000 euro di montepremi che festeggia ad alto livello i 100 anni del Circolo Tennis Rimini. La rassegna terrà banco fino al 17 agosto, giorno in cui è prevista la finale. Sono 72 i giocatori al via, si parte con la sezione di 3° categoria che vede nell’ordine le seguenti teste di serie: i 3.1 Edoardo Federico Manfredi, Filippo Fracassi, Leonardo Baldoni, Alessandro Ferrari, Alessandro Pesaresi, Michele Astolfi, Pietro Rinaldini, Jacopo Liverani, Massimiliano Zamagni, Enea Carlotti ed il 3.2 Alberto Maria Mami. I big del tabellone finale sono il 2.2 Noah Perfetti ed i 2.3 Andrea Militi Ribaldi, Edoardo Betti, Nicola Filippi, Alessandro Sartori, Mateo Nicolas Martinez ed Alberto Morolli.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci, direttore di gara Ahmed Rabie