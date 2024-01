Tennis, al via domani il 40° Trofeo “Nanni Sport” della Polisportiva Buscherini

Scatta giovedì una classica del tennis romagnolo, il 40° trofeo “Nanni Sport”, il torneo nazionale Open organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, dotata di 1000 euro di montepremi. Sono ben 125 gli iscritti (con un taglio avvenuto a livello di 4.1), con una qualità ai vertici piuttosto elevata visto che i big sono il 2.2 Federico Bertuccioli, i 2.3 Alberto Morolli ed Alessandro Dragoni ed i 2.4 Antonio Marigliano, Boris Sarritzu e Sergio Badini. Al via anche giovani forlivesi dall’ottimo potenziale come i 2.5 Alex Guidi, Nicola Ravaioli, Nicola Filippi e Diego Bravetti. Si parte con la prima sezione che vede in campo i giocatori da 4.1 a 3.1, con queste teste di serie, nell’ordine i 3.1 Daniele Longo, Riccardo Pretolani, Sebastiano Mantovani, Beniamino Savini, Andrea Cogo, Enea Vinetti, Manuel Guerrieri, Andrea Bacchini, Jacopo Fiorini, Leone Spadoni ed Enea Castelvetro.

Il giudice di gara è Nicola Nanni, direttore di gara Adriano Verdini.