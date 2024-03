Tennis, al via domani con un Terza la stagione del Paradiso Cesenatico

Scatta sabato, con la prima partita della stagione in cui scenderà in campo l’ex Cesena ed ora allenatore Mattia Graffiedi, l’appassionante stagione del Circolo Paradiso di Cesenatico. E sono già numeri importanti per il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, che inaugura la stagione. Il maschile vede al via la bellezza di 117 giocatori, i big sono i 3.1 Riccardo Foschini, Andrea Zanuccoli, Leonardo Venturi, Enea Vinetti, Beniamino Savini, Filippo Parra, Giacomo Bruzzi e tanti 3.2 di talento. Il primo tabellone vede queste teste di serie, nell’ordine i 4.4 Claudio Degli Angeli, Lorenzo Scarpellini, Cristian Barasa, Michele Riciputi, Lorenzo Geminiani, Giacomo Costanzo, Luigi Vicari ed Ernesto Liberati Stentella. A seguire il secondo tabellone, che vede protagonisti i giocatori fino ai 4.1: Filippo Minotti, Andrea Commellini, Samuele Bizzarri, Alex Vincenzi, Renzo Faedi, Filippo Foschi, Tommaso Lombardi, Giacomo Francini e Giovanni Casadei. Il femminile vede al via 35 giocatrici, si parte con il tabellone di 4° e queste teste di serie, nell’ordine le 4.1 Elena Tarini, Elisabetta Dallari e la 4.2 Emma Pelliccioni. Nel tabellone finale queste le teste di serie, nell’ordine le 3.1 Emanuela D’Alba, la 3.2 Valentina Giulianini, le 3.3 Ayya Zeid Al Kilani e Carolina Bondi.