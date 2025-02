Tennis: al via al Cacciari il memorial “Iader Noferini” per gli Under 14, al Tc Riccione tocca ad Under 12 e Under 16

IMOLA. Da domani a domenica il Circolo Tennis Cacciari di Imola ospita il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo, il 10° memorial “Iader Noferini”. Sono 70 i giocatori al via nei due tabelloni. Nel maschile (45 iscritti) si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° categoria con le teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.1 Samuele Golinelli, Filippo Bellotto, Francesco Camagni e Nicolò Maldini. Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ad Elia Naldi e Lorenzo Kapros. Nel femminile (25 iscritte) primo tabellone capeggiato nell’ordine da Giulia Scheda, Sofia Bianchi, Giulia Donattini ed Alessia Gullotti, nel tabellone finale le big sono nell’ordine Federica Foschi, Miriam Samorì, Sofia Muccinelli ed Eileen Magnani. Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.

RICCIONE. Weekend con il tennis giovanile di qualità al Tennis Club Riccione che ospita, da venerdì a domenica, il torneo nazionale Under 12 e 16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono ben 88 gli iscritti nei quattro tabelloni in programma. Vediamo le teste di serie. Nell’Under 12 maschile (24 al via) primo tabellone Nc, nel main-draw n.1 Gianmaria Mussoni, n.2 Alessandro Marcolini, n.3 Matteo Campana. Nell’Under 12 femminile (10 iscritte) n.1 Emma Veronesi, n.2 Elisabetta Pastore. Nell’Under 16 maschile sono ben 41 i giocatori al via, primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Pietro Tombari, n.2 Alessandro Varagnolo, n.3 Federico Attanasio, n.4 Federico Maccaroni, n.5 Ludovico Zammarchi. Anche nell’Under 16 femminile primo tabellone Nc, in quello finale n.1 Agata Bravin, n.2 Valentina Gualdi. Il giudice di gara è Simone Lusini.