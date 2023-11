Tennis: al Trofeo Bellenghi brillano Ct Cicconetti, Tc Viserba e Tc Faenza, Ct Massa in semifinale al Torneo della Solidarietà

Prima giornata nel trofeo regionale giovanile a squadre “Marco Bellenghi” che vede 25 squadre al via. E’ una competizione maschile che vede in campo i nati dal 2009 al 2011. La Commissione Giovanile ha valutato le formazioni sulla base dei giocatori denunciati in formazione e ha esentato dalle due fasi a gironi cinque squadre che accederanno direttamente alla fase a tabellone: si tratta di Pro Parma, Cus Ferrara A, Club La Meridiana, Sporting Club Sassuolo e Tc Fidenza A. Le altre 20 squadre sono state valutate dal Settore Tecnico Regionale e sono state suddivise in una prima fase a gironi composta da 5 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime due squadre classificate di ogni girone e la miglior terza classificata accederanno al tabellone finale da 16 squadre con le cinque squadre ammesse direttamente.

Nel 2° girone brillante esordio per Ct Cicconetti e Tc Viserba A. Nella prima giornata il Tc Viserba A ha battuto in casa il Ct Cesenatico per 2-1: Jacopo Andruccioli-Giacomo Alai 6-0, 6-1, Giacomo Benvenuti-Matteo Berardi 1-6, 7-5, 10-4, Andruccioli-Berardi b. Alai-Ronchi 6-3, 6-1. Molto bene anche il Ct Cicconetti che ha regolato in casa per 3-0 il Tc Faenza B: Tommaso Zanzini-Francesco Mini 6-1, 6-0, Emmanuele Bomba-Francesco Maria Lanzarotti 6-3, 6-1, Marcaccini-Zanzini b. Mini-Lanzarotti 6-3, 6-3. Sabato (dalle 15) la seconda giornata: Tc Faenza B-Tc Viserba A e Ct Cesenatico-Ct Cicconetti.

Nel 3° girone bene Tc Faenza A e Tc Viserba C. Prima giornata: Tc Faenza A-Tc Ippodromo Cesena 3-0: Marco Menichetti-Luca Battistini 6-3, 6-3, Manuel Montefiori-Filippo Urbini 7-5, 6-2, Montefiori-Menichetti b. Pieri-Battistini 1-6, 7-5, 10-8. Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano-Tc Viserba C 0-3: Jacopo Canini-Riccardo Vecchi 7-5, 2-6, 10-4, Nicolò Brugioni-Alessandro Minguzzi 6-0, 6-1, Brugioni-Canini b. Vecchi-Morandi 6-1, 6-2. Sabato alle 15 la 2° giornata: Tc Viserba C-Tc Faenza A e Tc Ippodromo Cesena-Suzanne Lenglen 2. Nel 4° girone bene il Ct Zavaglia Ravenna che all’esordio ha sconfitto 3-0 il Tc Viserba B: Alessandro Vallicelli-Alessandro Damiani 6-1, 6-1, Dante Terzi-Leonardo Tana 6-2, 6-4, Guerrini-Sparagi b. Damiani-Manco 6-3, 4-6, 10-8. Sabato (dalle 15): Ct Bologna-Ct Zavaglia e Tc Viserba B-Cus Ferrara B.

MASSA LOMBARDA. Il Circolo Tennis Massa Lombarda in semifinale nel Torneo della Solidarietà-Trofeo “Michela Poggi”, il campionato regionale indoor riservato ai giocatori con classifica massima 3.4 che ha visto al via 24 squadre in Emilia Romagna. Nei quarti la squadra massese ha vinto in casa il derby romagnolo sul Circolo Tennis Cerri di Cattolica per 2-1: Davide Casadio-Matteo Silvagni 6-1, 6-1, Letizia Monti-Mirna Macchini 6-3, 7-6 (5), nel doppio vittoria di Silvagni-Gabellini. Domenica (dalle 14.30) per il Ct Massa semifinale sui campi del Ct Castiglione dei Pepoli, l’altra semifinale è tutta bolognese tra Ct Castenaso e Ct Porretta.