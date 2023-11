Tennis, al Tc Riccione il Rodeo di San Martino

RICCIONE. Il Tennis Club Riccione ospita sabato e domenica il Rodeo di San Martino, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) maschile. Sono 44 i giocatori al via in questa rassegna di due giorni che promette buon tennis. Le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.4 Alessandro Caravita, Nicola Ravera, Iangabriel Ferrara, Nicolò Santi, Enea Sabatini, Giammarco Vidali, Massimiliano Caracuzzi e Leonardo Bartoletti. Tra i giocatori di casa al via il 3.5 Alessandro Bacchini.

Il giudice arbitro è Simone Lusini, direttore di gara Moreno Pecci.