Tennis, al Tc Ippodromo Cesena il torneo Under 14 nel week-end

Da venerdì a domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena organizza il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 44 nel complesso i giocatori al via in questo interessante fine settimana dedicato al tennis giovanile a Cesena. Nel maschile (34 al via) le teste di serie sono andate nell’ordine a Filippo Terenzi, il beniamino di casa, Nicolas Conti, Mattia Vincenzi e Luca Battistini. Nel femminile non ci sono teste di serie ma Lavinia Lolli e Jana Savolt partono direttamente dalle semifinali.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.