Tennis, al Tc Faenza il titolo regionale Under 14 femminile

Emma Lanzoni e Ludovica Altini hanno regalato al Tennis Club Faenza il titolo regionale Under 14 femminile. Nella finale regionale giocata sabato scorso al Tennis Modena, le portacolori del circolo di via Medaglie d’Oro hanno battuto 2-1 il Tennis Club Viserba. In precedenza, nel tabellone a eliminazione diretta, Lanzoni ed Altini avevano battuto negli ottavi la Sc Nino Bixio Piacenza 2-1, nei quarti si erano imposte sul Tennis Modena 3-0 e in semifinale avevano regolato il Club La Meridiana Modena 2-0. In finale il Tc Viserba conquista il punto del singolare con Marta Bertozzi che batte 2-6, 6-3, 6-4 Ludovica Altini, punto per le faentine con Emma Lanzoni che ha sconfitto 6-3, 6-2 Viola Amati, poi nel doppio decisivo Altini-Lanzoni battono 6-3, 6-4 Bertozzi-Amati. Comunque sia Tc Viserba che Tc Faenza sono qualificate alla fase nazionale di macroarea.