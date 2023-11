Tennis, al Russi Sporting Club le qualificazioni ai Master Regionali e Nazionali

RUSSI. Prosegue praticamente senza soste l’attività sul fronte organizzativo del Russi Sporting Club. Sui campi in terra battuta (coperti da pallone pressostatico) di Largo Bersaglieri nel fine settimana fa infatti tappa il circuito FITP-TPRA “Prequali IBI24” che prevede una serie di tornei di qualificazione ai Master Regionali e poi Nazionale, con un doppio appuntamento. Sabato 4 novembre è in programma la competizione di doppio misto, nella giornata di domenica 5 è la volta di un torneo di singolare Expert Level maschile. Nel primo caso le iscrizioni al torneo si chiudono giovedì 2 novembre alle ore 18, direttamente sull’apposita piattaforma Fit, mentre per le adesioni alla competizione individuale c’è tempo fino a venerdì 3 novembre.

A questi tornei TPRA possono partecipare giocatori agonisti di classifica NC, 4.6, 4.5 e 4.4 e anche non agonisti (purché tesserati per un circolo della provincia nella quale si disputa il torneo). In questa fase non vi è limite di partecipazione ad altri tornei e non c’è alcun limite di età (ad eccezione degli Under 10) a differenza dell’attività FIT-TPRA classica. Il vincitore di ogni torneo di singolare di questo circuito avrà il diritto di iscriversi al torneo di singolare di 4ª categoria di prequalificazione IBI 2024 gratuitamente e verrà posizionato nel tabellone nel turno di ingresso dei giocatori con la medesima classifica.