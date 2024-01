Tennis, al Queen’s si gioca il “Galimberti Tennis Academy Double Junior Tour” per Under 10-12-14

Da venerdì a domenica il Queen’s di Cattolica ospita il “Galimberti Tennis Academy Double Junior Tour”, il torneo nazionale giovanile di doppio per le categorie Under 10-12-14, maschile e femminile. Nel complesso sono 140, ben 70 coppie al via. Il torneo fa parte di un circuito, nel segno della continuità con lo scorso anno il tour coinvolge i giocatori Under 10, 12 e 14, che si cimenteranno nella specialità del doppio, un format che ha già riscosso grande successo e interesse. Le successive tappe del tour si svolgeranno il 16-18 febbraio presso il Tc Faenza e il 1-3 marzo al Ct Albinea, promettendo di offrire spettacolo e competizione di alto livello.

Vediamo i favoriti a Cattolica. Nell’Under 12 femminile n.1 Arduini-Ruggeri, n.2 Campadelli-Fabbri. Nell’Under 12 maschile (14 coppie al via) n.1 Rosti-Grotti, n.2 Zammarchi-Bacchini. Nell’Under 14 femminile n.1 Baldani-Fabbri, n.2 Altini-Gazzetti, nel maschile (20 coppie) n.1 Tarlazzi-Ottaviani, n.2 Vincenzi-Blatti, n.3 Cortesi-Tonti, n.4 Andruccioli-Canini.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Nazario Boni.