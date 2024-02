Tennis, al “Palmieri” brillano Ct Cerri e Ct Cesena

RIMINI. Giocata la seconda giornata del trofeo “Giovannino Palmieri”, il campionato regionale maschile a squadre riservato a giocatori con classifica massima 2.6. Nel 9° girone bella vittoria del Ct Casatorre in casa per 2-1 sul Max Tennis Time di Bologna. Domenica va in scena la terza ed ultima giornata della prima fase: Ct Casatorre-Ct Bologna. Nel 10° girone bene il Ct Cervia che ha battuto in casa 2-1 il Tc Faenza nel derby: Manuel Schuett-Tommaso Servadei 6-3, 6-3, Mattia Sartoni-Andrea Ridolfi 6-3, 7-5, Mazzavillani-Pambianco b. Venturi-Vincenzi 7-5, 7-5. Nell’altro match Virtus Bologna-Ct Massa 2-1. Domenica: Tc Faenza-Ct Massa e Virtus Bologna-Ct Cervia. Nell’11° girone molto bene il Tc Valmarecchia che ha battuto in casa 2-1 il Tc Ippodromo Cesena A grazie alle vittorie di Mattia Muraccini e del doppio Clementi-Pagnoni. A segno anche la Polisportiva 2000 Cervia, a punteggio pieno, che è andata a vincere 3-0 sui campi del Ct Cicconetti: Andrea Valli-Giacomo Francini 6-2, 6-0, Andrea Zanuccoli-Filippo Maestri 6-3, 4-6, 10-6, Briganti-Valdinoci b. Zamagni-Lorenzi 7-5, 6-0. Domenica: Tc Ippodromo Cesena A-Polisportiva 2000 Cervia e Ct Cicconetti-Tc Valmarecchia. Nel 12° girone vincono Tc Viserba A e Ten Sport Center. Tc Ippodromo Cesena B-Tc Viserba A 1-2: Pietro Vagnini-Luca Ruggeri 6-0, 6-2, Luca Gori-Alessandro Manco 6-2, 6-3, Zannoni-Manfredi b. Francia-Battistini 4-6, 6-1, 10-4. Per il Ten Sport successo per 3-0 sui campi del Russi Sporting Club grazie alle vittorie di Dario Zamagna, Enea Vinetti e Parra-Baldinini nel doppio. Domenica la sfida a Rimini tra due squadre che finora hanno fatto bottino pieno, Tc Viserba A e Ten Sport Pinarella e Russi Sporting Club-Tc Ippodromo Cesena B.

Nel 13° girone brillano Ct Cerri Cattolica e Ct Cesena. Tc Viserba B-Ct Cerri 1-2: Francesco Mandelli-Pietro Corbelli 6-0, 6-1, Pietro Spezi-Gioele Marconi 6-3, 6-1, Di Marco-Cortesi b. Calbini-Silvagni 7-6 (3), 6-4. Per il Ct Cesena successo per 2-1 sul Ct Rimini: Andrea Rondoni-Pietro Rinaldini 6-1, 6-2. Successo di Lorenzo Bonori per ritiro, nel doppio Piraccini-Bucaletti b. Rinaldini-Bonori 6-2, 7-6 (5).

Domenica: Ct Cerri-Ct Rimini e Ct Cesena-Tc Viserba B.