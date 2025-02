Tennis, al Misano Sporting Club la parola d’ordine è crescita: “Tante richieste e c’è posto per tutti”

Il Misano Sporting Club è uno dei Circoli più giovani del comprensorio, ma è anche uno dei più attivi e dinamici, tra padel e tennis ad alto livello. Il tutto vissuto in una clima di amicizia e familiarità, un clima che aiuta non poco a raggiungere grandi risultati. La forte coesione, lo spirito di gruppo, la passione per lo sport rendono il Misano Sporting Club una realtà molto interessante e in continuo sviluppo.

A questo aggiungiamo il consolidato e straordinario momento del tennis italiano che ha aiutato non poco a dare una spinta ulteriore al movimento locale. Il presidente e maestro Massimo Tonti sottolinea con grande soddisfazione. «Rispetto all’anno scorso abbiamo numeri in crescita, soprattutto nel tennis. Tanta richiesta ma qui da noi c’è posto per tutti, abbiamo circa 80 bambini nel tennis, una ventina nel padel. I nostri numeri sono decisamente positivi nel tennis, stabili nel padel e questo anche grazie al lavoro che facciamo con le scuole (posizionate proprio davanti al Circolo, ndr). Il progetto Racchette di Classe è andato molto bene, porta ragazzi nei campi, ma aiuta specialmente avere Jannik Sinner numero 1 del mondo. Con un campione così molti bambini si avvicinano a questo sport, c’è tanto interesse, ora speriamo di crescere ancora di più. Le strutture le abbiamo tre campi in terra e uno in sintetico per il tennis, quattro campi da padel, ed inoltre abbiamo potenziato la Club House che ci aiuta a vivere come vogliamo noi la dimensione sociale del Club. E poi con la palestra abbiamo un Circolo molto funzionale, l’ampliamento della Club House ha aiutato a potenziare tutta l’attività. Ora possiamo dire che la struttura fa la differenza».

E non è finita qui. «L’intenzione è quella di migliorare ancora - dice il presidente - ci sono vari progetti che vorremmo realizzare nei prossimi anni per creare nuove strutture, vedremo quello che si può fare».

Impegnato nella crescita del settore agonistico misanese c’è uno staff guidato dal maestro nazionale Massimo Tonti, coadiuvato dall’altro maestro Alessandro Opipari, dall’istruttore di secondo grado Michele Pentucci e dalla preparatrice fisica e istruttrice Fitp di primo livello Asia Foli. Sul fronte padel la struttura tecnica è guidata dagli istruttori Fitp Federico Galli, tra i primi dieci giocatori in Italia, Fabio Ferrari, Marta Del Sal e Pietro Buscherini.