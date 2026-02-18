Tennis, al “Mingori” Ladies 40 belle vittoria di Ct Cacciari e Pol. Cervia A

RIMINI. Primi match nel torneo Ladies 40 del trofeo regionale “Ivo Mingori” e primi successi per la Polisportiva Cervia A e Circolo Tennis Cacciari Imola in questo campionato regionale a squadre femminile limitato alle 3.5 scattato domenica. La Polisportiva Cervia A ha vinto nella prima giornata per 2-1 il derby con la Polisportiva 2000 Cervia B: Isabella Lama-Elena Tarini 6-2, 6-4, Valentina Benati-Maria Letizia Cappellini 6-1, 6-2, Pignatti-Lama b. Tarini-Benati 6-3, 6-2. Queen’s Club Cattolica-Ct Cacciari Imola 1-2: Francesca Rubinato-Mirna Macchini 6-1, 4-6, 10-6, Elena Piccolomini-Alessia Frontini 6-1, 7-6, Macchini-Prisco b. Bellei-Piccolomini 7-6, 7-6. Domenica (dalle 14.30) la seconda giornata nel 5° girone: Ct Cacciari Imola-Polisportiva 2000 A, Polisportiva 2000 B-Queen’s Club Cattolica.