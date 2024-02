Tennis: al “Mingori” finale per Bagnacavallo e semifinali per Zavaglia, Viserba, Asbi e Caccciari

Alle battute finali i tre tornei che compongono il trofeo regionale per Veterani “Ivio Mingori”.

OVER 45. Nel tabellone Over 45 la finalissima in programma sabato alle 14.30 vedrà di fronte Ct Bagnacavallo, che in semifinale ha battuto in trasferta 2-0 lo Sporting Club Carpi, ed il Ct Cervia che nell’altra semifinale ha sconfitto in casa 2-0 il Ct Persiceto: Paolo Pambianco-Flavio Millari 6-2, 6-2, Giovanni Farolfi-Alessandro Gaiani 6-2, 7-5.

OVER 55. Nel tabellone Over 55 semifinali per Ct Zavaglia e Tc Viserba. Nei quarti il Ct Zavaglia ha battuto in casa 2-1 il Ct Cavriago: Andrea Lombardelli-Gian Matteo Zanzi 6-4, 4-6, 10-6, Riccardo Montanari-Alberto Lorenzani 6-3, 6-1, Tovagliari-Zanzi b. Grimaudo-Lombardelli 4-6, 6-4, 10-6. Tc Viserba-Sporting Club Sassuolo 2-1: Herman Amati-Roberto Mussi 6-3, 6-3, Marco Oliva-Stefano Fiandri 2-6, 3-3 e ritiro, Vallania-Mussi b. Oliva-Renzi 7-6, 6-1. Quarti: Tc Faenza-Ct Reggio Emilia 1-2. Sabato (dalle 14.30) le semifinali: Ct Zavaglia-Ct Reggio Emilia e Tc President Parma-Tc Viserba.

LADIES 40. Semifinali per Asbi Imola, che nei quarti ha battuto in casa 2-1 il Club Giardino Carpi, ed il Ct Cacciari Imola che si è imposto 3-0 in casa sul Vittorino Da Feltre Piacenza: Elena Piccolomini-Giorgia Zuffada 6-1, 6-1, Francesca Rubinato-Francesca Lanati 6-0, 6-2, Poli-Piccolomini b. Marzolini-Lanati 6-7 (5), 6-2, 11-9. Domenica in semifinale (dalle 14.30) il derby Ct Cacciari-Asbi Imola.