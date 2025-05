Tennis, al Master Tours del Ct Cervia il primo vincitore è Giovanni Argentini nell’Over 85

CERVIA. Ancora tanti incontri, malgrado il maltempo, sui campi del Circolo Tennis Cervia per la grande rassegna internazionale Veterani inserita nel circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour. Sono 284 i giocatori che si stanno sfidando per l’Adriatic Championship Master Cup giunto alla 50° edizione, dagli Over 40 agli Over 85. Assegnato il primo titolo di questa edizione vinto da Giovanni Argentini su Riccardo Bussolati nell’Over 85.

Over 85, semifinali: Riccardo Bussolati (n.2)-Spartaco Bomio (Sui) 6-1, 6-1, Giovanni Argentini (n.1)-Luigi Scacchetti 6-1, 6-2. Finale: Giovanni Argentini (n.1)-Riccardo Bussolati (n.2) 6-2, 6-3.

Over 80, quarti: Helmut Lezuo (Aut)-Giuseppe Losego (n.2) 7-6 (4), 1-6, 10-0, Massimo Montemezzi (n.1)-Pierluigi Pagani 6-0, 6-3, Pedro Castano (Esp)-Vittorio Farneti 6-0, 6-4, Antonio Claudi (n.3)-Francesco Callegari 6-2, 6-0.

Over 75, 2° turno: Achille Sogliani-Paolo Broccatelli 6-1, 6-1, Vittorio Farneti-Sergio Varischio 3-6, 7-5, 10-0, Nino Ferrari-Luciano Ciccotelli (n.7) 7-5, 7-5. 3° turno: Claudio Russo (n.8)-Erennio Ciotoli 6-2, 6-3, Antonio Ramacciotti (n.3)-Silvano Speri 6-1, 6-0, Vittorio Gamba (n.6)-Achille Sogliani 6-3, 6-2, Bruno Orecchio-Alberto Mornacchi (n.2) 6-1, 6-2, Giantullio Cornalba (n.4)-Giuseppe Marcora 6-3, 6-4., Sergio Cattaneo-Michele Bussolati (n.1) 6-2, 6-3, Carlo Pirani (n.5)-Luigi Ferrara 6-0, 6-0.

Over 70, 1° turno: Giancarlo Nucci (n.1)-Renzo Tasinato 6-0, 6-2. 2° turno: Pietro Battistin (n.3)-Fulvio Vignali 6-1, 6-4, Vito Michele D’Ambruoso (n.4)-Ugo Casagranda 6-3, 6-0, Aldo Ghirardi-Sydney Azancot (Can, n.5) 7-6 (5), 6-2, Nicola Capocasale-Terry Tuharsky (Can, n.8)-3-6, 6-3, 6-4, Primo Veneri-Ermanno Carmelini (n.2) 6-2, 5-2 e ritiro, Andrew Stanley (Gbr, n.7)-Antonio Ajuti 6-4, 6-2, Giancarlo Nucci (n.1)-Dieter Doblaski (Ger) 6-2, 6-1, Francesco Callegari-Umberto Zambelli 6-0, 6-0, Carmelo Galati (n.6)-Corrado Maria Storti 4-6, 6-4, 6-1.

Over 60, 1° turno: Scott Gerrity (Can)-David Pedrini 6-1, 6-1, Gianni Gentile-Paul Desalvo (Usa) 6-0, 6-0.

2° turno: Francesco Piovani (n.3)-Simone Giani 6-2, 6-0, Roberto Angelini (n.7)-Giuseppe Marchetti 6-0, 6-0, Alberto Locatelli-Paolo Sabatini 6-4, 6-0, Alessandro Alquati (n.6)-Andrea Guarducci 6-4, 6-1, Federico Lenzi (n.2)-Massimo Ronchi 6-2, 7-5, Alberto Campi (n.8)-Stefano Velonà 6-1, 6-1.

Over 65, 1° turno: Mark Stauder (Aut)-Adriano Guglielmi 6-0, 6-2, Ettore Palma-Jorge Salvatierra (Chi) 6-2, 6-2, Mirco De Biasi-Giuseppe Chalom 6-4, 6-0. 2° turno: Daniele Cattaneo (n.7)-Massimo Nember 2-6, 6-2, 4-1 e ritiro, Aldo Valagussa (n.5)-Mirco De Biasi 6-2, 6-2, Roland Kastner (Ger)-Marc Pepin (Can, n.4) 4-1 e ritiro.

Over 55, 1° turno: Pietro Campi-Massimo Branda 6-3, 6-0.

Ladies 65, 1° turno: Carola Kluzer-Daniela Vallario 6-0, 6-0, Luciana Sacchetti-Elisabetta Frigerio 6-1, 6-0.

Ladies 70, quarti: Mara Paterlini-Giuseppina Mariglia Tantillo 7-6 (5), 6-3, Maria Elisa Marcon-Jutta Doblaski (Ger) 6-0, 6-0, Reinhilde Adams (Ger, n.1)-Silvia Tassara 6-1, 6-0.

Ladies 80: Paulien Van Den Tempel (Ned)-Anna Maria Moretti 6-2, 3-6, 10-4, Wilhelmina Baks (Ned)-Anna Maria Moretti 6-1, 6-1.

Ladies 75: 1° turno: Nadia Belluzzi-Danila Damiani 6-2, 6-0, Adriana Federici-Sandra Riella 6-4, 6-2, Dolores Vittur-Fiamma Cocco 6-4, 6-4.

Doppio, Over 70, 1° turno: Brizzi-Cattaneo b. Bertozzi-Ceseri 6-2, 6-3, Bertaccini-Ghirardi b. Ajuti-Vignali 7-5, 6-7 (4), 10-5, Battistin-Di Paolo b. Tasinato-Tuharsky (Ita-Can) 6-0, 6-1. Gerolimetto-Salandini b. Bravi-Pancaldi 6-2, 6-2.

Doppio Over 75, 1° turno: Cornalba-Giancola b. Broccatelli-Caramaschi 6-4, 6-4, Orecchio-Russo b. Bussolati-Spitzer (Ita-Sui) 6-3, 6-2, Bosisio-Ciccotelli b. Minicucci-Speri 6-1, 6-4.

Doppio Over 80, quarti: Argentini-Scacchetti b.Lipparini-Vincenzi 6-1, 1-6, 10-8, Callegari-Pagani b. Cangiotti-Vori 6-0, 6-0.

Doppio Ladies 70: Adams-Jamieson (Ger-Nzl) b. Fanini-Mariglia Tantini 6-0, 6-1.

Doppio Ladies 75, quarti: Cocco-Cortesi b. Baks-Van Den Tempel (Ned) 5-7, 6-2, 10-8.

Doppio misto Over 70, 1° turno: De Roche-Tuharsky (Sui-Can) b. Fanini-Tasinato 6-0, 6-1, Maistrello-Rossati b. Jutta e Dieter Doblaski (Ger) 6-0, 6-2.

Il torneo internazionale cervese sarà diretto da Paolo Nicola, con Paolo Pambianco, direttore tecnico del Circolo, in cabina di regia.