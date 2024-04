Tennis, al Ct le qualificazioni regionali Under 11-12

IMOLA. Si stanno giocando sui campi del Ct Cacciari le qualificazioni regionali Under 11 e 12, maschili e femminili, per i campionati italiani. Nel complesso sono 96 i giocatori ai nastri di partenza nei quattro tabelloni. Nell’Under 11 femminile 1° turno: Caterina Larotonda-Emma Veronesi 2-6, 6-2, 6-1. 2° turno: Dalila Tagliaferri-Elisabetta Pastore 6-1, 6-0, Anna Foschini-Caterina Larotonda 6-0, 6-0. Quarti anche per Greta Bonaventura. Quarti: Serena Sirbu (n.4)-Petra Salvi 6-4, 6-0.

Nell’Under 11 maschile in bella evidenza sui campi di casa Matteo Bocedi, avanzano con ottime prestazioni anche Pietro Galimberti e Riccardo Arcangeli.

Turno di qualificazione: Mattia Ballarini (n.1)-Lorenzo Guglielmino 6-3, 7-5, Tommaso Scorza (n.3)-Amedeo Malizia 6-0, 6-1. 1° turno tabellone finale: Benjamin Rossi-Carlos Leone Valentini 5-7, 6-1, 6-3, Matteo Bocedi-Riccardo Cricca 6-2, 6-2, Samuele Chiarini-Matteo Campana 3-6, 6-0, 6-2. 2° turno: Pietro Galimberti-Federico Montuschi 6-3, 6-2, Riccardo Arcangeli-Tommaso Monti 6-1, 7-5.

Nell’Under 12 femminile ottavi: Amelia Zamboni Campadelli-Caterina Cova 6-3, 5-7, 6-4, Giulia Scheda-Martina Guglielmi 7-5, 6-3. Quarti anche per Federica Foschi.

Nell’Under 12 maschile 2° turno: Francesco Paganelli-Nicolò Abbruzzese 6-3, 6-2, Riccardo Lazzaretti-Davide Govoni 6-2, 6-3. Ottavi: Lorenzo Kapros-Tommaso Mazzoni 7-6 (1), 6-3, Leo Mazzarini-Samuele Golinelli 6-2, 6-4, Lorenzo Zanardi-Francesco Giorgio Zucchi 6-3, 6-2, Elia Naldi-Nicolò Maldini 6-1, 6-3.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.