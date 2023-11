Tennis, al Ct Cacciari va in campo il Terza femminile

IMOLA. Due giorni, sabato e domenica, con il tennis femminile al Circolo Tennis Cacciari di Imola dove andrà in scena il torneo nazionale di 3° (limitato al 2° gruppo) con la formula Rodeo. Sono 35 le giocatrici al via in questa bella rassegna che terrà banco nel week-end. Si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone finale che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine alle 3.2 Valentina Benini, che gioca sui campi di casa, e Chiara Giorgetti (Tc Viserba) ed alle 3.3 Emma Baldassari, Serena Pellandra, Costanza Cortesi, Melanie Carosella, Ludovica Altini e Margarita Rosario Dominguez.

Il giudice di gara è Tiziano Cipriani, il direttore di gara è Antonio Di Perna.