Tennis, al Ct Cacciari Imola le qualificazioni regionali Under 11 e Under 12

Si stanno giocando sui campi del Ct Cacciari le qualificazioni regionali Under 11 e 12, maschili e femminili, per i campionati italiani. Nel complesso sono 96 i giocatori ai nastri di partenza nei quattro tabelloni. Nell’Under 11 femminile semifinali per Anna Foschini (Ct Zavaglia) e Carlotta Arginelli.

Quarti: Serena Sirbu (n.4)-Petra Salvi 6-4, 6-0, Carlotta Arginelli (n.1)-Greta Bonaventura 6-0, 6-0, Anna Foschini-Gaia Serra Zanetti (n.3) 3-5 e ritiro. Semifinali anche per Sofia Foggia (n.2).

Nell’Under 11 maschile brillano Diego Gentile, Riccardo Sartori e Gabriele De Vita.

Ottavi: Diego Gentile (n.4)-Pietro Galimberti 4-6, 7-6 (4), 7-6 (3), Federico Bettinelli (n.5)-Riccardo Arcangeli 6-2, 6-4, Tommaso Pilati-Gianmaria Mussoni 7-5, 6-7 (2), 6-4, Riccardo Sartori-Samuele Chiarini 6-2, 6-3, Gabriele De Vita-Alessandro Marcolini 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile bella semifinale per la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), seguita da Ilinka Cilibic (Ct Massa) ed Elettra Fabbri.

Ottavi: Amelia Zamboni Campadelli-Caterina Cova 6-3, 5-7, 6-4. Quarti: Diamante Campana (n.4)-Ioana Bala (n.5) 6-4, 6-0, Ilinka Cilibic (n.1)-Giulia Scheda 6-2, 6-1, Elettra Fabbri (n.3)-Federica Foschi 4-6, 7-6 (5), 6-2.

Nell’Under 12 maschile quarti per Matteo Rosti (Ten Pinarella), Leonardo Satta (Ct Zavaglia) e Riccardo Briganti.

3° turno: Francesco Paganelli-Ludovico Zammarchi 0-6, 6-4, 7-6 (5), Lorenzo Kapros-Tommaso Mazzoni 7-6 (1), 6-3.

Ottavi: Riccardo Briganti-Arturo Vescovi 6-3, 6-0, Noè Baldini-Lorenzo Orselli 6-4, 6-2, Matteo Grotti (n.2)-Elia Naldi 6-4, 6-4, Leonardo Satta (n.4)-Leo Mazzarini 6-1, 6-2, Cesare Biondi (n.5)-Lorenzo Zanardi 6-0, 6-4, Matteo Rosti (n.3)-Riccardo Lazzaretti 6-2, 6-0, Matteo Grotti (n.2)-Elia Naldi 6-4, 6-4.

Il giudice di gara è Tiziana Tori, direttore di gara Antonio Di Perna.