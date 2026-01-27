Tennis, al “Città di Nonantola” partenza lanciata per Massa, Forum A, Cerri B, Cesena, Vallesavio, Rimini e 2000 Cervia

RIMINI. Giocata la prima giornata del trofeo “Città di Nonantola” maschile, il campionato regionale a squadre riservato ai giocatori con classifica massima 3.4. Nel 12esimo girone: Tc San Felice B-Ct Casatorre 3-0. Venerdì dalle 19 Ct Casatorre-Tc Cavezzo. Nel 13esimo girone: Asbi Imola A-Ct Anzola 2-1. Venerdì: Tc Mirandola B-Asbi Imola A. Nel 16° girone ottima partenza per il Ct Massa che ha battuto in casa 3-0 il Tre Colli Brisighella nel derby: Lorenzo Ossani-Giovanni Zardi 6-1, 6-4, Enrico Folli-Nicolò Tronconi 6-1, 6-2, Montalbini-Bernardini b. Nostri-Mazzoli 6-4, 7-6. Nell’altro match Tc Castelbolognese-Tennis Medicina B 0-3. Venerdì sera (dalle 19): Tennis Medicina B-Ct Massa e Tre Colli Brisighella-Tc Castelbolognese. Nel 17esimo girone l’’Asbi Imola B è stato sconfitto all’esordio 2-1 sui campi del Ct Pieve di Cento. Venerdì: Asbi Imola B-Virtus Bologna. Nel 19esimo girone subito a segno Forum Tennis A e Ct Cerri B. Forum Tennis A-Ct Cervia 3-0: Fabio Pierotti-Davide Quinto Cattoni 6-1, 6-1, Maurizio Perpignani-Andrea Bernardi 6-2, 6-2, Mariani-Maccaferri b. Vinetti-Borghi 7-6, 6-3. Polisportiva Soglianese-Ct Cerri B 1-2: Yari Mussoni-Federico Tacchi 6-1, 4-6, 10-8, Matteo Silvagni-Daniel Giorgetti 6-1, 6-1, Violini-Silvagni b. Toni-Gozzi 6-3, 3-6, 10-8.

Venerdì sera: Ct Cerri B-Forum Tennis A e Ct Cervia-Polisportiva Soglianese.

Nel 20esimo girone bene Ct Cesena e Polisportiva Tennis Vallesavio. Tc Viserba-Ct Cesena 0-3: Gian Marco Lasagni-Alessandro Mariani 6-2, 6-0, Christian Giacalone-Daniele Mastromattei 7-5, 6-7, 10-4, Pizzinelli-Costanzo b. De Santis-Tana 6-3, 7-5. Polisportiva Tennis Vallesavio-Forum Tennis B 3-0: Andrea Rinaldi-Luca Baraghini 6-2, 6-3, Mirco Boschi-Andrea Samorì 5-7, 6-2, 10-3, Brunelli-Nigi b. Di Lorenzo-Romagnoli 6-2, 6-4.

Venerdì: Forum Tennis B-Tc Viserba e Ct Cesena-Polisportiva Tennis Vallesavio.

Nel 21esimo girone si registrano le vittorie del Ct Rimini e della Polisportiva 2000 Cervia. Ct Cerri A-Ct Rimini 1-2: Paolo Briolini-Villiam Ricci 6-1, 6-7, 10-5, Giovanni Gaudenzi-Fulvio Fracassi 4-6, 6-4, 10-8, Faoro-Accreman b. Tonti-Bologna 6-3, 6-3. Polisportiva 2000 Cervia-Ct Zavaglia 2-1: Nicolò Maldini-Mattia Foschi 7-5, 6-2, Lorenzo Vicari-Matteo Stefan Nicodim 6-1, 6-1, Turci-Valli b. Duranti-Trioschi 6-2, 6-2.

Venerdì: Ct Zavaglia-Ct Cerri A e Ct Rimini-Polisportiva 2000 Cervia.