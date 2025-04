Tennis, al Carpena vince la Lugaresi

Primi verdetti nelle prequalificazioni Open Bnl per gli Internazionali d’Italia che si concludono domani al Villa Carpena. Nel tabellone finale di 3° categoria si è imposta Carlotta Arginelli (Club La Meridiana), testa di serie n.2, su Gioia Angeli (Tc Riccione) per 6-1, 6-1. Semifinali: Carlotta Arginelli (3.1, n.2)-Chiara Zivelonghi (3.1) 6-4, 6-3. Nel singolare femminile di 4° successo di Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) su Micol Taddei (Ct San Biagio) per 6-2, 6-2. Semifinali: Lugaresi-Cavallerini 6-2, 6-2, Taddei-Ipate 4-6, 6-4, 10-6. Nel doppio di 4° la prima coppia finalista è stata quella formata da Martina Breviglieri ed Alessandra Morelli che ha battuto in semifinale Corradini-Menzà per 6-2, 6-4. In finale anche Daniela Bardelli e Paola Bonomi dopo la vittoria 6-2, 6-4 su Salvi-Fabbri. Nel match-clou successo di Breviglieri-Morelli per 6-2, 6-4.

Intanto nel tabellone principale in semifinale Vittoria Modesti che si allena nella scuola agonistica del Tc Viserba, Sara Milanese, Rebecca Bonello e Angelica Raggi, giocatrice romana che si è allenata a lungo in passato in Romagna. Quarti: Modesti-Avataneo 6-4, 6-4, Milanese-Chiantella 6-3, 6-4, Raggi-Parentini Vallega Montebruno 6-4, 6-1, Bonello-Di Benedetto 6-4, 6-2.

Alle battute finali anche il tabellone di doppio Open dove approdano in semifinale le coppie romagnole Aratari-Donati e Pellandra-Lanzoni. Quarti: Aratari-Donati b. Breviglieri-Morelli 6-0, 6-0, Odorizzi-Gubertini (n.4) b. Paris-Fiorani (n.5) per ritiro, Martellenghi-Pescucci (n.3) b. Aber-Rolli (n.6) 6-2, 6-4, Pellandra-Lanzoni b. Del Mugnaio-Buriani 6-1, 6-0.