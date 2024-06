Si è giocato sabato e domenica il torneo giovanile Under 12 organizzato dal Circolo Tennis Campanella di Imola con la formula Rodeo. Si trattava del 5° torneo “BCC”. Il titolo è andato a Nicolò Maldini. Il portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Samuele Golinelli 4-1, 4-3 e in finale Lorenzo Nannoni (Tennis Campanella) 4-0, 4-0.