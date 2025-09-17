Tennis, al Cacciari concluso il tabellone di Terza

Si è concluso il tabellone di 3° categoria sui campi del Ct Cacciari di Imola nel torneo Open femminile. Nel tabellone di 3° categoria si qualificano Laura Garofalo (Tc Marfisa Ferrara), Erika Ferretti (Nettuno Tennis Club) e Sara Chierici (Ct Castenaso). Ora il tabellone principale nel quale le prime due teste di serie sono andate nell’ordine alla 2.5 Silvia Alletti ed alla 2.6 Sandy Mamini. Turno di qualificazione tabellone di 3°: Erika Ferretti (3.1, n.1)-Marta Bruneo (3.2) 6-0, 6-1, Laura Garofalo (3.2)-Aurora Baldassarri (3.3) 6-1, 6-1, Sara Chierici (3.2)-Elena Piccolomini (3.5) 6-2, 6-0.