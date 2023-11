Tennis, al “Bellenghi” brillano Tc Viserba A, Ct Cicconetti e Tc Faenza A

Giocata la seconda giornata della prima fase a gironi del trofeo regionale giovanile “Marco Bellenghi”. Diverse le formazioni romagnole impegnate. Nel primo girone a segno Tc Viserba A e Ct Cicconetti. Risultati. Tc Faenza B-Tc Viserba A 1-2: Thomas Mazzanti-Pietro Corbelli 6-2, 6-4, Francesco Bagli-Gian Battista Merlini 6-1, 7-6, Andruccioli-Berardi b. Mini-Lanzarotti 6-2, 6-1. Ct Cesenatico-Ct Cicconetti 0-3: Emmanuele Bomba-Giacomo Alai 6-1, 6-4, Filippo Marcaccini-Alessandro Ronchi 6-4, 6-0, Zanzini-Filippi b. Alai-Benvenuti 6-0, 6-1. Sabato (dalle 15) nella 3° giornata: Tc Viserba A-Ct Cicconetti e Ct Cesenatico-Tc Faenza B.

Nel 3° girone in bella evidenza il Tc Faenza A che ha vinto 3-0 sui campi del Tc Viserba C: Diego Tarlazzi-Jacopo Canini 6-1, 6-2, Ian Catallo-Nicolò Brugioni 2-6, 6-0, 10-6, Montefiori-Catallo b. Canini-Brugioni 7-6, 6-3. Molto bene anche il Tc Ippodromo che ha superato 3-0 in casa il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano: Luca Battistini-Riccardo Vecchi 6-1, 6-2, Diego Pieri-Stefano Morandi 6-0, 6-1, Battistini-Pieri b. Minguzzi-Vecchi 6-1, 6-2. Sabato: Tc Faenza A-Circolo Suzanne Lenglen 2 e Tc Ippodromo-Tc Viserba C.

Nel 4° girone bella vittoria per 3-0 del Ct Zavaglia sui campi del Ct Bologna: Dante Terzi-Giacomo Grilli 6-3, 6-3, Giacomo Guerrini-Giovanni Maria Bucari 6-0, 6-4, Terzi-Vallicelli b. Bruno-Tacoli 6-0, 6-0. Tc Viserba B-Cus Ferrara B 0-3: Andrea Picariello-Alessandro Damiani 6-4, 6-2, Tommaso Caniato-Lorenzo Manco 6-1, 6-3, Banzi-Picariello b. Manco-Tana 6-2, 6-3. Sabato: Ct Zavaglia-Cus Ferrara B e Tc Viserba B-Ct Bologna.