Tennis, ai nastri di partenza la C femminile con sette squadre romagnole

RIMINI. Sette formazioni romagnole al via nella prima fase regionale a gironi della serie C femminile che scatta il 17 marzo (dalle 9). Nel 3° girone in campo Ct Massa Lombarda (Ekaterina Cazac 2.6, Sofia Cadar 2.7, Patricia Moldovan Brezoi 3.1, Maria Vittoria Ranieri 3.1, Ilinka Cilibic 3.3, Maria Luce Ossani 3.3) e Tc Viserba (Marta Lombardini 2.6, Evelyn Amati 2.7, Greta Vagnini 3.1, Beatrice Letizia 3.1, Maria Bianca Bovara 3.2, Emily Maggi 3.4, Marta Bertozzi 3.5). Prima giornata: Tc Viserba-Nettuno Tc Bologna (riposa il Ct Massa). Nel 4° girone schierate cinque formazioni romagnole su cinque: Ct Cacciari (Martina Balducci 2.7, Valentina Benini 3.2, Melanie Carosella 3.5, Arianna Maltese 4.1), Tc Riccione (Francesca Sparnacci 2.7, Elisa Pari 2.7, Carlotta Mercolini 3.1, Vittoria Muratori 3.2, Letizia Migani 3.2 e Federica Cerri 3.3), San Marino Tennis Club (Alice Balducci 2.6, Silvia Alletti 2.6, Talita Giardi 2.7, Giorgia Benedettini 3.2, Serena Pellandra 3.2, Iryna Horai 3.3 ed Emma Pelliccioni 4.2), Tc Ippodromo Cesena (Anita Picchi 2.5, Camilla Fabbri 2.8, Giulia Bancale 3.1, Carolina Bondi 3.3, Beatrice Proli 3.3 e Viola Mezzogori 3.5) e Tc Faenza (Chiara Bartoli 2.7, Sofia Regina 3.1, Emma Lanzoni 3.1, Emanuela D’Alba 3.1 e Matilde Greco 3.4). 1° giornata: San Marino Tennis Club-Tc Faenza e Tc Riccione-Tc Ippodromo.