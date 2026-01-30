Tennis, ai nastri di partenza l’Open di Pinarella

Al via domani sui campi del Ten Sport Center il torneo Open maschile con 90 giocatori al via. Si parte con la sezione di 3° categoria nella quale le teste di serie sono i 3.1 Matteo Rosti, Gianfilippo Falconi, Vincenzo Coppi, Lorenzo Ravaglia, Enea Carlotti, Alex Vincenzi, Tommaso Padovan, Frederick Cortesi, Pietro Tombari, Julian Manduchi, Francesco Muratori, Alessandro Cardinaletti ed Elia Brunelli. Nel tabellone finale i big sono i 2.5 Riccardo Pasi, Luca Bartoli e Federico Baldinini ed i 2.6 Mattia Benedetti, Riccardo Bogdan Pastrav, Sebastiano Mantovani, Enea Vinetti, Diego Orlando, Luca Maria Pomilio e Alex Guidi.