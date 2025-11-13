Tennis: ai nastri di partenza il Quarta della Cava al Polisportivo Monti e il doppio Under 10-12-14 al Tc Riccione

FORLI’. Da domani a domenica il Polisportivo Monti Tennis di Forlì organizza il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Al Tennis Cava va in scena un torneo che si presenta al via con 32 iscritti. Si parte con il tabellone Nc, poi quello finale che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine i 4.1 Giovanni Maria Monti, Mario Nannucci, Christian Giacalone e Davide Donadi. Primi match domani (venerdì) dalle 15.

Il giudice di gara è Alessandro Provasi, direttore di gara Emanuele Cilotti.

RICCIONE. Da venerdì a domenica il Tennis Club Riccione ospita il torneo nazionale giovanile di doppio per Under 10-12-14, maschile e femminile, di doppio. Nel complesso sono 29 le coppia al via da domani nei sei tabelloni in programma, agli ordini del giudice arbitro Simone Lusini. Nell’Under 10 sono 14 le coppie al via complessivamente, nell’Under 12 maschile n.1 Cavassi-Corazza, n.2 Sciutti-Canestrari, n.3 Mattioli-Pesaresi, n.4 Samorè-Prati. Nell’Under 14 maschile n.1 Zammarchi-Casanova, n.2 Capodagli-Tombari, n.3 Mussoni-Gentile, n.4 Levchenko-Vincenzi.

